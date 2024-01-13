Президент Узбекистана провел расширенное заседание Совета безопасности

CentralAsia (UZ) - Под председательством президента Узбекистана, верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Шавката Мирзиёева 12 января состоялось расширенное заседание Совета безопасности, посвященное итогам деятельности Вооруженных Сил и военно-административных секторов в 2023 году и задачам на ближайшую перспективу.

Как сообщает пресс-служба президента РУз, глава государства проанализировал результаты проведенной в 2023 году работы по дальнейшему укреплению обороноспособности страны и развитию Вооруженных Сил.

Дана критическая оценка деятельности министерств и ведомств, органов государственной власти на местах в данном направлении, заслушаны доклады ответственных руководителей.

Обсуждены вопросы совершенствования системы патриотического воспитания военнослужащих и молодежи, дальнейшего развития национальной армии и укрепления обороноспособности страны, повышения эффективности работы военно-административных секторов и оборонно-промышленного комплекса.

Подчеркнуто, что в условиях глобализации и нарастающей борьбы за умы и сердца людей, прежде всего подрастающего поколения, возрастают роль и значение военно-патриотического воспитания.

В связи с этим глава государства дал ответственным лицам конкретные поручения по пересмотру системы военно-патриотического воспитания. Отметил важность вовлечения юношей и девушек в процесс реформ в стране, создания условий для реализации их интеллектуального и творческого потенциала.

В настоящее время на базе современной инфраструктуры Вооруженных Сил и моноцентров организована работа по воспитанию молодежи в духе военного патриотизма. Глава государства отметил необходимость расширения этих мероприятий, наладив обучение востребованным профессиям и оказанию молодежи поддержки в виде субсидий для начала трудовой деятельности.

Также поставлена задача усилить военно-патриотические мероприятия в медиапространстве в целях укрепления гражданской позиции молодежи.

Далее были рассмотрены вопросы укрепления оборонной мощи страны, повышения боеспособности войск, а также развития военной науки. Верховный Главнокомандующий поставил задачи по дальнейшему совершенствованию системы боевой готовности на основе инновационных и научных подходов, внедрению современных военных и научных разработок по обмену информацией и принятию решений.

На заседании подчеркнуто, что информационная и кибербезопасность останутся важными задачами в сфере обеспечения национальной безопасности страны.

В данном контексте указано на необходимость ускорения цифровизации Вооружённых Сил и правоохранительных органов, объединения всех информационных ресурсов министерств и ведомств в единое безопасное информационное пространство.

Определены первостепенные задачи организации системной работы в национальной армии и среди населения по повышению бдительности и цифровой культуры в сфере кибербезопасности.

На заседании Совета безопасности также обозначены актуальные задачи по дальнейшему развитию оборонно-промышленного комплекса, совершенствованию системы охраны государственной границы, обеспечению общественной безопасности, а также повышению эффективности работы по прогнозированию и мониторингу чрезвычайных ситуаций, предупреждению аварий и техногенных катастроф.

Президент сказал, что социальная поддержка и забота о военнослужащих и их семьях останется важным направлением государственной политики.