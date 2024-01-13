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В Санкт-Петербурге горит складской комплекс, площадь пожара составляет 70 тыс. кв. метров

CentralAsia (KZ) -  В Пушкинском районе в Санкт-Петербурге горит склад готовой продукции на 1000 квадратных метрах, сообщила пресс-служба МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 7:42 по местному времени (10:42 по времени Бишкека), ему уже присвоен максимальный пятый уровень сложности.

По последним данным МЧС России, пострадавших нет. К ликвидации пожара уже привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники.

В 11:14 по местному времени (в 14:14 по времени Бишкека) МЧС России сообщила, что пожар локализован. Площадь возгорания составляет 70 тыс. кв. метров.

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