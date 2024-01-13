В Казахстане 1396 человек были осуждены по делам о январских событиях

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, 1396 человек осудили по январским событиям 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Генпрокуратура также сообщила, что расследование продолжается, поэтому разглашению не подлежит.

«В то же время лица, в отношении которых добыто достаточно доказательств об их причастности к указанным событиям, уже привлечены к уголовной ответственности. На сегодня осуждены 1396 человек», - сообщила Генеральная прокуратура.

574 человека осуждены за участие в массовых беспорядках, 12 из них – за организацию массовых беспорядков.

В рамках трагических событий было похищено 2960 единиц оружия, из которых нашли более тысячи. Остальное оружие все еще ищут.

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