В Казахстане автобус с пассажирами из-за ветра слетел в кювет и опрокинулся

CentralAsia (KZ) - Автобус с 17 пассажирами вылетел в кювет в Абайской области. ДТП произошло в Урджарском районе, в 35 километрах от села Маканшы. Причиной инцидента мог стать сильный боковой ветер, передает Tengrinews.kz.

«31-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса не справился с рулевым управлением и с 17 пассажирами слетел в кювет. Автобус следовал из села Кабанбай батыра в Алматы. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу обратились два человека», - сообщили в пресс-службе ДП области Абай.

По данным полицейских, сейчас принимаются меры, чтобы поднять автобус из кювета. Назначены соответствующие экспертизы.

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