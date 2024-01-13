На западе Колумбии сошли оползни, погибли 18 человек
- Азия и мир, происшествия
- 19:11, 13 января 2024
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CentralAsia (CA) - На западе Колумбии в департаменте Чоко сошли оползни, сообщает Еltiempo.
По предварительным данным, 18 человек погибли и еще 35 получили ранения.
Из-за обрушения трассы дорога между Кибдо и Медельином закрыта.
Губернатор Чоко подтвердила, что много человек было ранено. На месте находятся представители Национальной армии, около 30 солдат-спасателей, собаки и дроны.
Из-за климатических условий в эту местность сложно добраться, плохо ловит сотовая связь.
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