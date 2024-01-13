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На западе Колумбии сошли оползни, погибли 18 человек

CentralAsia (CA) -  На западе Колумбии в департаменте Чоко сошли оползни, сообщает Еltiempo.

По предварительным данным, 18 человек погибли и еще 35 получили ранения.

Из-за обрушения трассы дорога между Кибдо и Медельином закрыта.

Губернатор Чоко подтвердила, что много человек было ранено. На месте находятся представители Национальной армии, около 30 солдат-спасателей, собаки и дроны.

Из-за климатических условий в эту местность сложно добраться, плохо ловит сотовая связь.

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