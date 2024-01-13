экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Ташкент из Индии пытались незаконно провезти бриллианты на 76,4 тыс. долларов

CentralAsia (UZ) -  В аэропорту Ташкента задержаны граждане, пытавшиеся ввезти бриллианты весом 281 карат. Об этом сообщает vzglyad.uz.

По данным пресс-службы Таможенного комитета, на днях в международном аэропорту Ташкента был досмотрен пассажир, прибывший из Индии, города Дели. В кармане пальто пассажира были обнаружены бриллианты весом 281 карат.

По предварительным подсчетам, общая стоимость бриллиантов, не заявленных пассажиром в ходе таможенного контроля, превышает 873 млн сумов.

В ходе досмотра багажа еще одного пассажира, прибывшего из Индии, были обнаружены 57 бриллиантов разного размера.

По предварительной оценке, стоимость данных драгоценных камней составляет 942 млн сумов (76,4 тыс. долларов).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com