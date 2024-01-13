В Ташкент из Индии пытались незаконно провезти бриллианты на 76,4 тыс. долларов
- Узбекистан, происшествия
- 19:19, 13 января 2024
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CentralAsia (UZ) - В аэропорту Ташкента задержаны граждане, пытавшиеся ввезти бриллианты весом 281 карат. Об этом сообщает vzglyad.uz.
По данным пресс-службы Таможенного комитета, на днях в международном аэропорту Ташкента был досмотрен пассажир, прибывший из Индии, города Дели. В кармане пальто пассажира были обнаружены бриллианты весом 281 карат.
По предварительным подсчетам, общая стоимость бриллиантов, не заявленных пассажиром в ходе таможенного контроля, превышает 873 млн сумов.
В ходе досмотра багажа еще одного пассажира, прибывшего из Индии, были обнаружены 57 бриллиантов разного размера.
По предварительной оценке, стоимость данных драгоценных камней составляет 942 млн сумов (76,4 тыс. долларов).
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