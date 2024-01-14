В Монголии зимовку скота осложняют экстремальные погодные условия

CentralAsia (MNG) - В Монголии зимовка скота осложняется из-за экстремальных погодных условий. Об этом в пятницу сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

«К настоящему моменту 85 сомонов в 16 аймаках Монголии страдают от белого дзуда, 18 сомонов в восьми аймаках — от железного или ледяного дзуда, четыре сомона в двух аймаках — от черного дзуда, а ситуация еще в 75 сомонах приближается к бедственной», — говорится в официальном сообщении.

В связи с ухудшением условий зимовки в большинстве регионах Монголии в общей сложности 25 мясоперерабатывающих предприятий, получившие экспортные специальные лицензии, начали организовывать закупку овец у местных пастухов. Ожидается, что заготовленную и замороженную баранину они будут выпускать на экспорт в зарубежные страны.

Монгольские кочевники-скотоводы различают белый, железный или ледяной и черный дзуды. Белый дзуд возникает из-за обильного снегопада, который делает подножный корм недоступным для домашнего скота. Железный дзуд, называемый также ледяным, случается после дождя, который замерзает, покрывая землю льдом и закрывает животным доступ к подножному корму. Черный дзуд часто происходит в южных монгольских аймаках, как Өмнөговь и Говь-Алтай, в результате недостаточного количества корма летом и в суровую и холодную зиму, когда многие животные умирают от голода.

Согласно последним данным Национального статистического комитета страны, к концу 2023 года общее поголовье скота в Монголии сократилось на 9,1% — до 64,7 млн голов.

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