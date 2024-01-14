В Давосе обсудят «болезнь Х», способную превзойти COVID по смертности

CentralAsia (CA) - Одной из тем Всемирного экономического форума, который пройдет в швейцарском Давосе, станет «болезнь X», которая потенциально сможет в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности. Об этом сообщает РБК.

Встреча под названием «Подготовка к болезни Х» пройдет 17 января. В роли спикера в том числе выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус.

Всемирный экономический форум пройдет с 15 по 19 января 2024 года.

«Болезнь X» — это абстрактное заболевание, которое потенциально способно вызвать эпидемию международного масштаба. Считается, что такую эпидемию вероятнее всего вызовет неизвестный человечеству патоген.

В 2018 году ВОЗ включила «болезнь Х» в список приоритетных заболеваний, чтобы ускорить исследования патогена, который, потенциально, может привести к новой пандемии. По словам главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, «Х» в названии означает «неожиданность».

В 2020 году, после начала пандемии коронавируса, эксперты предположили, что штамм SARS-CoV-2, который и вызвал COVID-19, может быть «болезнью Х».