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В Алматинской области вечером 13 января произошло землетрясение

CentralAsia (KZ) -  В Алматинской области Казахстана 13 января в 22:08 произошло землетрясение, сообщает Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК.

Эпицентр расположен в 230 км на северо-восток от города Алматы.

Магнитуда составила 4,6.

В городе Текели ощущались толчки силой 3 балла.

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