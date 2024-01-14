В Алматинской области вечером 13 января произошло землетрясение
- Казахстан, происшествия
- 10:03, 14 января 2024
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- Обновлено: 10:07, 14 января 2024
CentralAsia (KZ) - В Алматинской области Казахстана 13 января в 22:08 произошло землетрясение, сообщает Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК.
Эпицентр расположен в 230 км на северо-восток от города Алматы.
Магнитуда составила 4,6.
В городе Текели ощущались толчки силой 3 балла.
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