В Казахстане изменят правила получения гражданства

CentralAsia (KZ) - Иностранцы, желающие получить гражданство Казахстана, должны будут предоставлять новую справку при подаче документов, передает Tengrinews.kz.

Соответствующие изменения внесены в приказ министра внутренних дел по вопросам приема в гражданство Республики Казахстан.

Согласно поправкам, к ходатайству (заявлению) приобщаются следующие документы: справка о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства в соответствии с правилами проведения дактилоскопической и геномной регистрации.

Также внесены изменения в прием в гражданство Казахстана в упрощенном порядке. Так, ходатайство об упрощенном получении гражданство может быть отклонено, если иностранец имеет основания для отказа в выдаче разрешения на постоянное проживания в Республике Казахстан (при подаче документов одновременно на получение разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и принятие в гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке. Какие это основания, в документе не уточняется.

Поправки будут находиться на обсуждении до 23 января.

С 1 января 2024 года иностранные граждане обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию в Казахстане. Для граждан Казахстана процедура является добровольной. По последним данным МВД, с начала года дактилоскопию прошли около 8 тысяч иностранцев, и около 7 тысяч казахстанцев.

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