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В Эквадоре отпустили на свободу сотрудников тюрьмы, которых заключенные взяли в заложники
Предыстория: В Эквадоре преступные группировки устроили мятеж против власти: среди погибших и пострадавших нет граждан Кыргызстана 

CentralAsia (KZ) -  Весь тюремный персонал, который заключенные удерживали в тюрьмах Эквадора на фоне мятежей против власти, был освобожден к вечеру 13 января, сообщает Reuters.

Ранее Тюремное агентство Национальной службы надзора за заключенными сообщало, что в заложниках были 158 охранников и 20 административных сотрудников. С 8 января заложники удерживались как минимум в семи тюрьмах из-за нестабильной ситуации в стране и мятежей в тюрьмах.

Президент Даниэль Нобоа в соцсетях поздравил тюремное агентство с успешным освобождением персонала.

Будет проведено расследование, чтобы определить виновных в захвате заложников.

В субботу Национальная тюремная служба сообщила об инцидентах в нескольких тюрьмах, включая вооруженное столкновение с заключенными в тюрьме в провинции Эль-Оро, в результате которого погиб охранник.

Беспорядки в стране начались 8 января на фоне побега главарей крупнейших в стране преступных банд — Хосе Адольфо Вильямар, известного как Фито, лидера самой крупной банды Эквадора «Лос-Чонерос». Он совершил побег из колонии в Гуаякиле, тогда как Фабрисио Колон Пико, руководитель второй по величине банды «Лос-Лобос», сбежал из тюрьмы в Чимборасо. В тюрьмах начались бунты.

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