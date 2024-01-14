На японском острове произошло извержение вулкана

CentralAsia (KZ) -

На острове Суваносэ на юго-западе Японии 14 января рано утром произошло извержение вулкана, сообщает The Japan times со ссылкой на Метеорологическое агентство.

Извержение произошло в 00:22 на горе Отаке на острове Суваносэ в префектуре Кагосима. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

После извержения Метеорологическое агентство повысило уровень опасности вулканической активности до трех, что означает, что людям не следует приближаться к кратеру.

Агентство предупредило, что большие камни могут быть подброшены в воздух в радиусе примерно 2 км от кратера.

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