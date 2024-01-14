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Глава Следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries

CentralAsia (CA) -  Ранг пожара на складе Wildberries в Шушарах понижен до первого. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что площадь пожара на складе составила пять очагов 100 кв. м и один очаг 200 кв. м. Среди спасателей пострадавших не зафиксировано.

Пожар на складе произошел утром 13 января, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка, ее доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.

По факту крупного пожара глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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