В начале недели в Узбекистане похолодает

CentralAsia (UZ) - В начале недели в Узбекистане похолодает, ночью будет до -15 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.

Республика Каракалпакстан и Хорезмская область

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, 15 января местами возможно усиление до 15-20 м/с.

Температура 15 января ночью -10…-15°, днем -3…-8°; 16 января ночью -8…-13°, днем 0…-5°; 17 января ночью -8…-13°, днем -3°…+2°.

Бухарская, Навоийская области

Переменная облачность, 15 января местами осадки (дождь, снег). 16-17 января без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с,

15-16 января местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью -2…-7°, днем 15 января 0…+5°, 16 января +5…+10°, 17 января +7…+12°; по северу Навоийской области 15 января ночью -10…-15°, днем -3…-8°; 16 января ночью -8…-13°, днем 0…-5°; 17 января ночью -8…-13°, днем -3°…+2°.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдаринская области

Переменная облачность, 15 января местами дождь, в отдельных районах возможен переход в снег. 16 января местами возможны осадки (дождь, снег).

17 января без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура 15 января ночью и днем +0…+5°; 16 января ночью -3°…+2°, днем 0…+5°; 17 января ночью -3°…+2°, днем +5…+10°.

Кашкадаринская и Сурхандаринская области

Переменная облачность, 15 января местами дождь. 16-17 января без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, 15-16 января местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 15 января ночью +2…+7°, днем +5…+10°; 16 января ночью -2°…+3°, днем +7…+12°; 17 января ночью -2°…+3°, днем +10…+15°.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Переменная облачность, 15 января местами дождь. 16 января местами возможны осадки (дождь, снег). 17 января без осадков. Местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура 15 января ночью и днем +2…+7°; 16 января ночью и днем 0…+5°; 17 января ночью -3°…+2°, днем +3…+8°.

Предгорные и горные районы республики

Переменная облачность, 15-16 января местами осадки (дождь, снег). 17 января без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура 15 января ночью и днем 0…-5°; 16-17 января ночью -2…-7°, днем -3°…+2°.