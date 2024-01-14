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На трассе в Казахстане из-за непогоды столкнулись 15 автомобилей

CentralAsia (KZ) -  Дорожно-транспортное происшествие с участием 15 автомобилей произошло на трассе в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, ДТП произошло 14 января.

Из-за неблагоприятных погодных условий около 100 автомашин из Щучинска были сопровождены экипажем «Тулпар 503». Во время движения около 15 авто из общей колонны столкнулись из-за того, что водители не соблюдали положенную дистанцию. Погибших и пострадавших нет.

В целом за выходные дни из-за плохих погодных условий на территории Акмолинской области полицейские сопроводили около 600 транспортных средств.

В Казахстане из-за непогоды объявлены штормовые предупреждения. В пяти регионах закрыто 15 участков автотрасс.

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