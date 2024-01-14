Город в Исландии вновь эвакуируют после открывшихся новых вулканических трещин

CentralAsia (KZ) - Национальный комиссар полиции Исландии приказал жителям городка Гриндавик эвакуироваться, так как на дорогах в этом районе открылись вулканические трещины. Об этом сообщает СNN.

Рыбацкий городок Гриндавик, расположенный примерно в 70 км к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика на полуострове Рейкьянес, в ноябре уже был эвакуирован после нескольких недель сейсмической активности, в результате чего произошло извержение вулкана.

Агентство гражданской защиты страны 13 января сообщило, что приказ будет действовать в течение предстоящих трех недель.

Приказ об эвакуации был принят после того, как Исландское метеорологическое управление 12 января сообщило, что опасности, связанные с вулканическими трещинами, считаются более серьезными, чем предполагали ранее.

По данным агентства, количество магмы достигло уровня, сравнимого с предыдущим извержением в декабре. Но в данном случае магма может мигрировать дальше на юг чем в прошлый раз и, возможно, достигнет города Гриндавик.

По данным властей, декабрьское извержение было крупнейшим за всю историю.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения