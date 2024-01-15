Монголия проведет «Улан-Баторский зимний фестиваль»

CentralAsia (MNG) - Монголия проведет с 27 по 28 января «Улаанбаатар Өвлийн Наадам»-(«Улан-Баторский зимний фестиваль»). Об этом в пятницу сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные столичного Управления по туризму страны.

Главной целью фестиваля, который будет организован на горнолыжном курорте Sky resort в 13 км от Улан-Батора и на турбазе «Уухайн дуу», расположенной в местности Цонжин-Болдог, является популяризация обычаев, наследия и уникальной культуры Монголии, а также ознакомление молодежи с новыми и развивающимися зимними экстремальными видами спорта в Улан-Баторе и проведение счастливого досуга в кругу семьи на свежем воздухе.

В программу фестиваля включены различные соревнования, включая монгольские национальные игры, снежное регби, сноубординг, параглайдинг, ледолазание и катание на собачьих упряжках.

Ожидается, что в нем примут участие более 1000 спортсменов и любителей зимнего спорта из Улан-Батора и 21 монгольского аймака, а также более 80 спортсменов из китайских Автономного района Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурского автономного района, также из российской Бурятии.

29 ноября 2023 года правительство Монголии утвердило план мероприятий по развитию зимнего туризма. Улан-Баторский зимний фестиваль — одно из мероприятий в рамках усилий по развитию зимнего туризма и привлечению большего количества отечественных и иностранных туристов.

В настоящее время монгольская экономика зависит от ориентированного на экспорт горнодобывающего сектора. Развитие туризма рассматривается как наиболее доступное решение для диверсификации национальной экономики.

В связи с этим 2023, 2024 и 2025 годы объявлены «Годами посещения Монголии».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения