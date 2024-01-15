Конкурс монгольской традиционной каллиграфии вышел на международный уровень

CentralAsia (MNG) - 11 января в Художественной галерее Улан-Батора состоялась церемония награждения победителей 27-го ежегодного конкурса монгольской каллиграфии «Лучший каллиграфист Монголии-2023». Во время этого мероприятия была открыта выставка лучших работ участников конкурса.

Ежегодный национальный конкурс монгольской традиционной каллиграфии расширил свои рамки, и в этом году он впервые проводился в статусе международного. Всего 1650 человек из всех аймаков страны, за исключением аймака Говьсумбэр, прислали свои работы на конкурс. Также участники из Автономного района Внутренняя Монголия КНР, Японии и Чешской Республики представили свои работы, выполненные монгольским традиционным письмом.

Самым юным участником конкурса стал Э.Алтантулхур, ученик 2-го класса из сомона Тосонцэнгэл аймака Хувсугул, а самыми старшими – 101-летний житель столичного района Баянгол Жигмэдсурэн и 79-летний житель района Хан-Уул С.Цэнд-Аюуш.

источник: АРД

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