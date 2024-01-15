Четыре человека погибли из-за сильного снегопада в Монголии

CentralAsia (MNG) - Четыре человека, в том числе двое детей, были найдены мертвыми после того, как застряли в своей машине из-за сильного снегопада в восточной Монголии, сообщило в пятницу Государственное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Во вторник пострадавшие, все члены одной семьи, застряли в снегу по пути домой в сельскую местность из сомона Дариганга аймака Сухбаатар, а их тела были обнаружены в машине в четверг днем, сообщило ведомство.

По данным агентства по мониторингу погоды страны, почти все аймаки Монголии столкнулись с суровыми погодными условиями этой зимой, и около 90% территории Монголии до сих пор покрыто снегом.

Ожидается, что в ближайшие дни сильный снегопад и метели обрушатся на большую часть страны, а средняя скорость ветра достигнет 18-24 метров в секунду, сообщило метеорологическое агентство.

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