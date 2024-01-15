Президент Хурэлсух посетил отечественные предприятия легкой промышленности

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа 11 декабря работал в АО «Булигаар», которое работает в сфере легкой промышленности.

АО «Булигаар» занимается производством материалов для верха обуви, обработкой кожи и внешней торговлей. Компания производит разнообразные изделия из кожи из собственных полу- и полностью обработанных шкур и шкур и реализует продукцию на внутреннем и внешнем рынках. В настоящее время они поставляют обработанную кожу более чем 100 предприятиям и 60 гражданам и планируют обновить оборудование и расширить свою деятельность.

Т. Баярсайхан, исполнительный директор Монгольской ассоциации кожевенной промышленности, отметил: «Если кожевенная промышленность получит полную поддержку и широкую поддержку, например, национальные кампании «Поставка продуктов питания и безопасность» и «Один миллиард деревьев», а также будут пересмотрены условия взносов на социальное обеспечение, легкая промышленность имеет потенциал для развития как кластера»., исполнительный директор Монгольской ассоциации кожевенной промышленности, отметил: «Если кожевенная промышленность получит полную поддержку и широкую поддержку, например, национальные кампании «Поставка продуктов питания и безопасность» и «Один миллиард деревьев», а также будут пересмотрены условия взносов на социальное обеспечение, легкая промышленность имеет потенциал для развития как кластера».

Президент Хурэлсух в тот день работал в ООО «Хос Аз» и ООО «MARIS».

Обувная фабрика ООО «Хос Аз» имеет годовую мощность 100 000 пар обуви. Выпускаются все виды обуви для мужчин, женщин, детей и людей с особыми потребностями, в день на рынок поступает 300 пар обуви. Производство специальной защитной обуви для горнодобывающих компаний, Министерства обороны, Национального полицейского управления, Главного управления пограничной охраны и других составляет около 80 процентов производства обуви.

В 2022 году предприятия, взявшие кредиты на производство кожи, закупили сырья и вспомогательных материалов на сумму более 14 млрд тугриков, подготовили основные фонды на сумму более 1,2 млрд тугриков, уплатили налогов на сумму более 2 млрд тугриков. Новое оборудование для переработки сырья пищевого и сельскохозяйственного происхождения, зарегистрированное в составе основных средств завода, получило 100% скидку от таможенной пошлины на ввозимые товары до 1 января 2027 года. Скидка распространяется на 426 видов оборудования в пищевая и легкая промышленность.

В сфере легкой промышленности действуют более 3200 предприятий и фабрик, в том числе в сфере шерсти, кашемира, кожи, дерева, деревянной мебели, швейных изделий, одежды, полиграфии, упаковки, переработки, косметики, бытовой химии, а также около 44 тыс. человек заняты в отрасли. Статистика показывает, что по итогам 2022 года экспорт легкой промышленности составил $508 млн, а импорт — $703 млн.

Президент Хурэлсух также работал в ООО «Янмал».

ООО «Янмал», первый производитель носков в Монголии, имеет возможность производить 20 000 пар хлопковых и шерстяных носков в день. Для него характерна покупка сырой шерсти у пастухов и переработка ее в конечный продукт. Ежегодно она поставляет 9 миллионов пар или около 60 процентов рынка носков и экспортирует свою продукцию примерно в 20 стран мира.

Поддержка легкой промышленности увеличивается с каждым годом, и в 2023 году только на заготовку, переработку и производство шерсти и кашемира в 2023 году были предоставлены инвестиционные и оборотные кредиты на сумму около 170 миллиардов тугриков.

Монголия ежегодно использует 30 000 тонн шерсти, а остальная часть выбрасывается. Президент Хурэлсух заявил, что в будущем должны быть комплексно решены вопросы подготовки, поставки, переработки, производства и реализации конечной продукции шерсти и 100 процентов шерсти должно быть использовано по назначению. Это приведет к положительным результатам, включая улучшение экономики страны, создание множества рабочих мест и улучшение жизни скотоводов. Поэтому президент поручил профильным министрам изучить и представить предложения по созданию масштабного завода с современным передовым оборудованием и технологиями. Президент также призвал граждан поддержать национальное производство.

Генеральный директор ООО «Хос Аз» Н. Зоригт и учредитель ООО «Янмал» Д. Лхагважав выразили благодарность за решение, принятое Правительством Монголии в тяжелые времена пандемии Covid-19, которое временно освободило предприятий и домохозяйств от платы за коммунальные услуги (счета за электроэнергию, тепло и воду), что создало возможность поддерживать их деятельность, сохранять рабочие места и повышать заработную плату. Они также отметили, что если национальным производителям легкой промышленности будут предоставлены долгосрочные кредиты под низкие проценты и обеспечена последовательная налоговая поддержка, фабрики по производству шерсти смогут увеличить свои мощности, чтобы полностью удовлетворить внутренний рынок и экспортировать свою продукцию.

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