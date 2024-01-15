Как меняется средний и медианный возраст монголов?

CentralAsia (MNG) - Монголия занимает 126-е место в списке стран по среднему возрасту населения.

Медианный возраст в мире — ровно 30 лет: половина человечества старше 30, половина — младше.

Центральная Африка — вот где молодежь. Больше, чем половине живущих в Руанде и Уганде нет и 16 лет. В Мали медианный возраст составил ровно 16 лет, а в Малави и Замбии немного больше.

В развитых странах, напротив, население считается относительно «пожилым»: половине жителей Германии и Японии уже больше 46 лет. В Италии медианный возраст — 44,5 лет, в Австрии — 44,3.

Что касается Монголии, то медианному монголу сейчас 27,1 года согласно среднему возрасту населения в 2023-2024 годах. В результате Монголия является самой молодой страной в Северо-Восточной Азии.

По демографическим меркам ситуация в Монголии меняется быстро: в 2020 году медианный возраст составлял чуть меньше 30 лет или 29,8. Население Монголии молодеет с каждым годом.

Северо-Восточная Азия — географический субрегион Азии. Его северо-восточная часть суши и острова ограничены Тихим океаном. Термин «Северо-Восточная Азия» появился в 1930-х годах. В литературе используется сокращенное название — СВА. Его использовал американский историк и политолог Робертом Кернером. По определению Кернера, «Северо-Восточная Азия» включает Японский архипелаг, Корейский полуостров, Монгольское нагорье, Северо-Восточную Китайскую равнину и горные районы Дальнего Востока России, простирающиеся от реки Лены на западе до Тихого океана на востоке.

источник: middleasiannews.com

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