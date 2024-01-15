Королева Дании Маргрете II отреклась от престола, новым королём стал её сын Фредерик Х

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- 9:36, 15 января 2024
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CentralAsia (CA) - Королем Дании стал Фредерик Х, после отречения от престола его матери королевы Маргрете II, которая правила 52 года. Об этом сообщает датский телеканал DR.
14 января в королевском замке Кристиансборг на заседании министров 83-летняя королева Маргерете II отреклась от престола. Таким образом королем Дании стал ее 55-летний сын Фредерик Х. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила нового правителя в на балконе замка.
Телеканал отмечает, что для смены правителя в королевстве достаточно одной подписи. Подписав документ об отречении, Маргарете II вышла из состава государственного совета, передав свое место председателя новому королю. В свою очередь, в состав совета вошел наследный принц Кристиан.
О намерении отречься от престола королева Дании объявила в новогоднем обращении. По словам Маргрете II, задуматься о передаче престола сыну ее заставила перенесенная в 2023 году операция на спине. Маргарете II была коронована 14 января 1972 года и находилась у престола 52 года. В истории Дании ее правление было самым долгим.