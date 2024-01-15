Монгольское исследование: PVC13 у детей не влияет на бремя пневмококковой инфекции у взрослых

CentralAsia (MNG) - Согласно результатам исследования монгольских ученых, опубликованным в журнале Lancet Regional Health – Western Pacific, непрямая защита от пневмонии всех причин после введения детской пневмококковой конъюгированной вакцины 13 (PVC13) не повлияла на бремя заболеваемости среди взрослых. Результаты показали, что пневмококковую вакцинацию пожилых людей и другие вмешательства следует рассматривать для снижения бремени пневмонии.

Авторы исследования Мөнхчулуун Өлзийбаяр , Бүжинлхам Суурь, Дашцэрэн Лувсанцэрэн и Кирстен Фагерли. Они заявили, что PVC обеспечивают не только прямую защиту от пневмококковой инфекции, но и косвенную защиту для тех, кто не вакцинирован, за счет снижения уровня носительства вакцинных типов. По их мнению, косвенные эффекты могут обеспечить существенную защиту, вплоть до снижения заболеваемости вакцинным типом на 90%.

Доказательства, подтверждающие этот эффект, существовали и ранее, но различалась оценка в степени защиты. Кроме того, в литературе имеются пробелы относительно стран с низким и средним уровнем дохода.

Ученые стремились определить косвенное влияние введения PSV13 в детстве на частоту госпитализаций с пневмонией по всем причинам у взрослых в возрасте 18 лет и старше в Монголии. Правительство Монголии использовало поэтапное внедрение PSV13 по графику вакцинации 2+1. Программа охватывала период с 2016 по 2018 год. Взрослые были включены в программу наблюдения с января 2015 года по февраль 2022 года. Во время пандемии COVID-19 все пациенты с респираторными симптомами были проверены на SARS-CoV-2.

В общей сложности было зарегистрировано 21 386 случаев госпитализации по причине респираторных заболеваний, из них 7 467 соответствовали определению пневмонии по всем причинам, а 10,1% из них были определены как тяжелые случаи. Примерно 49,2% больных пневмонией имели как минимум одно основное заболевание, а 1,2% умерли во время госпитализации.

С 2015 по 2021 год годовая частота госпитализаций по поводу пневмонии по всем причинам для всех взрослых составляла 16,14 госпитализаций на 10 000 населения: в возрасте от 18 до 25 лет — 10,17, от 26 до 45 лет — 9,79 и от 46 до 64 лет — 21,74. Среди лиц в возрасте 65 лет и старше показатель составил 62,81, что, по мнению авторов исследования, было в 6 раз больше по сравнению с двумя самыми молодыми группами.

Кроме того, исследователи отметили, что годовые показатели заболеваемости менялись с течением времени, но в целом были самыми низкими в 2015 году и ежегодно увеличивались до 2020 года, а затем снизились во всех возрастных группах. По данным исследователей, по сравнению с допандемией, в период с 2020 по 2021 год уровень госпитализации по поводу пневмонии по всем причинам снизился у лиц в возрасте 45 лет и моложе и увеличился у лиц старше 45 лет.

Среднегодовая заболеваемость тяжелой пневмонией на 10 000 населения составила 1,67 для всех взрослых и увеличивалась с возрастом, достигая 9,92 для лиц в возрасте 65 лет и старше. Авторы исследования заявили, что аналогичные показатели госпитализаций с тяжелой пневмонией наблюдались ежегодно, хотя в 2020 году эти показатели незначительно увеличились для лиц моложе 65 лет.

По мнению исследователей, результаты анализа не указывают на статистически значимое снижение заболеваемости пневмонией любого происхождения или тяжелой пневмонией из-за косвенного воздействия введения PCV13 в любой возрастной группе. Это справедливо как для периода до пандемии, так и для всего анализа.

Авторы отметили, что в период с 2015 по 2022 год наблюдалась тенденция к увеличению бремени госпитализаций с пневмониями по всем причинам после внедрения вакцины среди лиц в возрасте от 18 до 25 лет, хотя она не была статистически значимой. Предпандемический анализ дал аналогичные результаты. Все остальные возрастные группы остались неизменными после введения ПКВ13 в детском возрасте.

авторы исследования: Мөнхчулуун Өлзийбаяр , Бүжинлхам Суурь, Дашцэрэн Лувсанцэрэн и Кирстен Фагерли.

источник: middleasiannews.com

перевод: Татар С.Майдар

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