В Казахстане ликвидировали крупнейшую сеть онлайн-казино. Закрыли 326 лото-клубов, задержаны организаторы

CentralAsia (KZ) - Министерство внутренних дел и Комитет национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры ликвидировали крупнейшую сеть незаконных онлайн-казино в Казахстане, действовавших под видом лотерейных клубов, сообщает Polisia.kz.

В спецоперации участвовали более 3000 сотрудников МВД и КНБ.

«Представители криминалитета оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото-клубов. Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги. Зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. Во время спецоперации в полицию доставили свыше 400 человек. Задержано восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья», – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

По всей стране провели 570 обысковых мероприятий в помещениях и офисах лото-клубов. Сотрудники МВД и КНБ изъяли 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, денежные средства в сумме 247 млн тенге ($546,5 тыс.), 55 млн российских рублей, 125 тысяч долларов, а также иные вещественные доказательства, включая документацию, компьютерную технику и мобильные устройства.

По итогам операции удалось пресечь деятельность 326 лото-клубов по всей стране. Установлены и заблокированы серверы, через которые в Казахстане транслировалось онлайн-казино из-за рубежа. Выявлено, что администраторы могли в ручном режиме регулировать исход игр. Ранее проведённая экспертиза подтвердила незаконную деятельность задержанных лиц.

«Досудебное расследование установило, что ежемесячная совокупная прибыль лото-клубов только одного региона в среднем составляла 300 млн тенге ($663,8 тыс.), соответственно со всех регионов страны –порядка 6 млрд тенге ($13,2 млн). При этом около 70% денежных средств выводилось за рубеж. На банковский счёт только одного из организаторов ежемесячно поступало около 900 млн тенге ($1,9 млн)», – отметил Куандык Алпыс.

Расследование проводит следственный департамент МВД по нескольким статьям Уголовного кодекса. Фигурантам вменяется создание, руководство и участие в организованной преступной группе.

По данным МВД, в Казахстане насчитывается около 350 тысяч игроманов, средний долг каждого около 10 млн тенге ($22 тыс.).

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