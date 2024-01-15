В Исландии из-за извержения вулкана лава сошла на город Гриндавик. Фото, видео

CentralAsia (CA) - На полуострове Рейкьянес в юго-западной части Исландии началось извержение вулкана вблизи города Гриндавик.

По сведениям исландской телекомпании RUV, в воскресенье около Гриндавика появились две трещины в земле — одна в 50-100 метрах от города, из-за которой полилась лава.

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После того, как магма достигла Гриндавика, в городе загорелись как минимум три жилых дома.

Heroic and successful efforts were made to save working machines close to the edge of the #lava. The machines were being used to construct defensive walls against lava flow into ##Grindavík - the same walls along which workers drove the machinery to safety. pic.twitter.com/e5BvnrbJFS — RÚV English (@RuvEnglish) January 14, 2024

Это второе извержение вулкана в Гриндавике за последний месяц. Прошлое извержение началось 18 декабря. Тогда лава до города не добралась.

Гриндавик был полностью эвакуирован еще перед первым извержением. В городе проживали около четырех тысяч человек. После декабрьского извержения власти позволили вернуться в город примерно 200 местным жителям. Накануне второго извержения их также вывезли из города.

Кроме того, за последние недели вокруг вулкана были возведены земляные и каменные барьеры, которые должны были направить магму в сторону от города, но лава в итоге прорвала эти ограждения.

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон написал в социальной сети X: «Жизням людей ничего не угрожает, хотя инфраструктура может оказаться под угрозой».

Он также добавил, что извержение не сказалось на воздушном сообщении в Исландии.