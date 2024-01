В Исландии из-за извержения вулкана лава сошла на город Гриндавик. Фото, видео

CentralAsia (CA) - На полуострове Рейкьянес в юго-западной части Исландии началось извержение вулкана вблизи города Гриндавик.

По сведениям исландской телекомпании RUV, в воскресенье около Гриндавика появились две трещины в земле — одна в 50-100 метрах от города, из-за которой полилась лава.

После того, как магма достигла Гриндавика, в городе загорелись как минимум три жилых дома.

Heroic and successful efforts were made to save working machines close to the edge of the #lava. The machines were being used to construct defensive walls against lava flow into ##Grindavík - the same walls along which workers drove the machinery to safety. pic.twitter.com/e5BvnrbJFS