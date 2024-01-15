В Казахстане завершили расследование уголовного дела в отношении племянника Назарбаева Самата Абиша

Самат Абиш

CentralAsia (KZ) - Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя Комитета национальной безопасности Казахстана Самата Абиша. Дело направили в суд, сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает Tengrinews.kz.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что «в рамках указанного уголовного дела в отношении Самата Абиша избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он находится в Казахстане».

«Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, данные досудебного расследования не подлежат разглашению», - добавили в ведомстве.

Самат Абиш проходит по части 4 статьи 362 Уголовного Кодекса РК. Его подозревают в превышении должностных полномочий во время январских беспорядков в 2022 году. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Также наказание может предусматривать конфискацию имущества и пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Абиш является племянником первого президента Казахстана. Пост первого зампреда КНБ он занимал с 2015 года. В середине января 2022 года Абиш был освобожден от этой должности.

Тогда же были освобождены от должностей и преданы суду глава КНБ Карим Масимов и его заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. В апреле этого года все они были осуждены на длительные сроки по делу о госизмене и попытку насильственного захвата власти во время январских событий в Казахстане. Абиш давал показания в рамках расследования январских беспорядков, но каких-либо обвинений ему не предъявлялось.

В начале января 2022 года мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали больше 220 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных и специальных органов, военнослужащих.

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