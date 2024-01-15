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Состоялось первое заседание Женского совета ВВС Монголии

CentralAsia (MNG) -  По приказу главнокомандующего ВВС недавно был создан Совет женщин в Вооруженных силах Монголии, который провел свое первое заседание.

Начальник штаба ВВС бригадный генерал Эрдэнэбат Батсуурь
Начальник штаба ВВС бригадный генерал Эрдэнэбат Батсуурь

Начальник штаба ВВС бригадный генерал Эрдэнэбат Батсуурь открыл встречу и сказал: «...Помимо работы в координации с другими отраслевыми советами, нам необходимо сотрудничать с правительственными и неправительственными и крупными зарубежными организациями. для защиты прав женщин и предоставления пожизненной помощи и реальных инвестиций тем, кто в этом нуждается. Помощь и поддержку не следует понимать материально. Самое главное – психологическая и моральная поддержка. Уверен, что мероприятия будут проводиться, направленные не только на трудящихся, но и на их семьи и детей».

Согласно программе, руководитель женсовета майор Л.Нямцэцэг представила приказ главкома ВВС и отчет о деятельности совета за 2023 год. Впервые создан женский совет командного уровня, в состав которого входят руководители женсоветов подчиненных подразделений. Пресс-секретарь и сотрудник по связям с общественностью прочитала лекцию о коммуникации и женском лидерстве, после чего прозвучал призыв: «Давайте послушаем тихие крики о том, чьи права нарушаются, давайте будем голосом, который говорит от их имени. Давайте усилим женское лидерство и давайте станем группа лидеров, защищающих права женщин».

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