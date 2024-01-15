Состоялось первое заседание Женского совета ВВС Монголии

CentralAsia (MNG) - По приказу главнокомандующего ВВС недавно был создан Совет женщин в Вооруженных силах Монголии, который провел свое первое заседание.

Начальник штаба ВВС бригадный генерал Эрдэнэбат Батсуурь

Начальник штаба ВВС бригадный генерал Эрдэнэбат Батсуурь открыл встречу и сказал: «...Помимо работы в координации с другими отраслевыми советами, нам необходимо сотрудничать с правительственными и неправительственными и крупными зарубежными организациями. для защиты прав женщин и предоставления пожизненной помощи и реальных инвестиций тем, кто в этом нуждается. Помощь и поддержку не следует понимать материально. Самое главное – психологическая и моральная поддержка. Уверен, что мероприятия будут проводиться, направленные не только на трудящихся, но и на их семьи и детей».

Согласно программе, руководитель женсовета майор Л.Нямцэцэг представила приказ главкома ВВС и отчет о деятельности совета за 2023 год. Впервые создан женский совет командного уровня, в состав которого входят руководители женсоветов подчиненных подразделений. Пресс-секретарь и сотрудник по связям с общественностью прочитала лекцию о коммуникации и женском лидерстве, после чего прозвучал призыв: «Давайте послушаем тихие крики о том, чьи права нарушаются, давайте будем голосом, который говорит от их имени. Давайте усилим женское лидерство и давайте станем группа лидеров, защищающих права женщин».

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