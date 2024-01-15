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33-градусные морозы и метели ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды по Казахстану на 16-18 января.

По данным метеорологов, обширный антициклон обусловит ясную морозную погоду в большинстве областей Казахстана. Лишь на западе и юго-востоке страны ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде снега, усилится ветер с метелью.

«Основной температурный фон на севере, востоке и в центре ночью 25-33, днем 15-23 мороза, на юге и юго-востоке ночью 5-15, днем 2-7 мороза, а на западе ночью до 8-18 мороза, днем до 3-15 мороза», - говорится в сообщении.

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