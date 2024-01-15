До конца недели в Узбекистане потеплеет, - синоптики

CentralAsia (UZ) - В понедельник на территорию Узбекистана осуществилось вторжение влажной и относительно холодной воздушной массы, сообщил «Узгидромет». Местами по стране пройдут осадки (дождь, снег), по горным районам — снег, местами сильный.

По пустынной зоне возможно усиление ветра до 13−18 м/с. Температура воздуха днём будет в пределах −3…+2 градуса, по северу — −3…−8.

Во вторник небольшие осадки в виде дождя и снега сохранятся лишь по центральным, восточным районам и горным районам Узбекистана. По остальной территории будет наблюдаться погода без осадков. Температура воздуха в большинстве районов ночью понизится до 0…-5 градусов, днём будет в пределах +2…+7, по северу ночью — −8…−13 градусов, днём — 0…-5.

15−16 января в горных районах Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно.

До конца рабочей недели по Узбекистану ожидается сухая погода, температура воздуха в ночные часы составит −3…+2 градуса, днём ожидается постепенное повышение до +8…+13.

В Ташкенте 15 января временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3−8 м/с. Температура будет в пределах −1…+1 градуса.

16 января временами ожидаются небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром возможен туман. Температура ночью будет в пределах −1…−3 градуса, днём — +2…+4.

17−18 января будет без осадков. В ночные и утренние часы возможен туман. Температура воздуха составит 17 января ночью −1…−3 градуса, днём — +6…+8, 18 января ночью — −1…+1 градус, днём — +8…+10.