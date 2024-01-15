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КНДР объявила об испытании баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой

CentralAsia (CA) -  Северная Корея провела испытание баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой, объявило ЦТАК — государственное агентство КНДР.

«Испытательный запуск нацелен на подтверждение характеристик планирующего и маневрирующего полета гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовки средне-дальнего радиуса действия и надежности новых многоступенчатых сверхмощных твердотопливных реактивных двигателей», — говорится в распространенном ЦТАК заявлении.

Южнокорейское агентство «Ренхап» сообщило, что ракета была запущена с территории КНДР в сторону Японского моря, пролетела около тысячи километров и упала.

Минобороны Южной Кореи, пишет Reuters, осудило испытания, проведенные КНДР, подчеркнув, что на прямые провокации со стороны Северной Кореи последует соответствующий ответ.

Reuters отмечает, что ракетные испытания были проведены в тот день, когда северокорейская делегация во главе с министром иностранных дел Чвэ Сон Хи отправилась с официальным визитом в Москву.

О первых испытаниях гиперзвукового оружия Северная Корея объявляла в 2021 году.

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