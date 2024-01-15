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В Греции археологи раскопали храм Артемиды, где совершались жертвоприношения. Фото
Полная длина храма, показанного здесь, составляет 34 метра
Полная длина храма, показанного здесь, составляет 34 метра

CentralAsia (CA) -  Швейцарские и греческие археологи раскопали храм Артемиды на греческом острове Эвбея. Здание, датируется VII веком до н. э., сообщает Ancient Origins.

Как сообщают археологи, здание «открыло» исследователям немало сюрпризов: оно имело форму апсиды (архитектурный элемент, который перекрывается полукуполом), что является достаточно необычным для того времени, а его размеры были впечатляющими – длина храма достигала 34 метров, пишет издание.

Полная длина храма, показанного здесь, составляет 34 метра
Полная длина храма, показанного здесь, составляет 34 метра
Апсидальная стена архаического храма
Апсидальная стена архаического храма

Святилище Артемиды Амаринтской – богини охоты, диких животных и природы – является особым культовым местом, посвященным его поклонению. Удивительным открытием для археологов стали костры или алтари, найденные внутри здания, а не снаружи, как было присуще греческим святилищам. На этих каменных платформах «огонь поглощал жертв животных, принесенных богине», о чем свидетельствуют толстые слои пепла, богатые кальцинированными костями, говорят ученые. Вероятно, дым от жертвоприношений исходил через отверстия в крыше здания.

Алтарь храма
Алтарь храма
Жертвенный алтарь в храме Артемиды
Жертвенный алтарь в храме Артемиды

Рядом с храмом во время недавних раскопок были обнаружены разные артефакты: вазы, оружие и ювелирные украшения. Необычным открытием стала скульптура головы египтянина из слоновой кости.

Голова из слоновой кости
Голова из слоновой кости

Во время раскопок также были обнаружены остатки артефактов с более ранних периодов, включая возможное здание IX или VIII века до н. э., бронзовые фигурки животных и терракотовую голову быка позднего бронзового века.

Найденные археологами следы пожара на этом месте свидетельствуют о частичном разрушении храма во второй половине VI в. до н. э. Последующая временная реставрация со стенами из сырцового кирпича предшествовала строительству совершенно нового здания в конце века.

Храм располагался у подножия холма. В результате раскопок на его склонах обнаружили стены, которые, вероятно, были частью фортификационной системы.

Пока археологи изучают свои находки в лабораториях.

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