экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В небе над Японией пролетел «огненный шар». Видео

CentralAsia (CA) -  В небе над Японией заметили «огненный шар», после его пролета жители слышали звук взрыва, сообщает телеканал NHK.

Объект появился в небе на несколько секунд. По оценке специалиста по астрономии из городского музея Хирацука в префектуре Канагава Даичи Фуджи, «огненный шар» пролетел в небе над Канагавой в сторону префектуры Нагано.

Падающая звезда пролетела в небе около 6:55 по местному времени, пишет Asahi. Появление объекта после восхода солнца и сопровождавшие это громкие звуки свидетельствуют о том, что это, вероятно, был метеорит, считает Фуджи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com