В небе над Японией пролетел «огненный шар». Видео

CentralAsia (CA) - В небе над Японией заметили «огненный шар», после его пролета жители слышали звук взрыва, сообщает телеканал NHK.

Объект появился в небе на несколько секунд. По оценке специалиста по астрономии из городского музея Хирацука в префектуре Канагава Даичи Фуджи, «огненный шар» пролетел в небе над Канагавой в сторону префектуры Нагано.

Падающая звезда пролетела в небе около 6:55 по местному времени, пишет Asahi. Появление объекта после восхода солнца и сопровождавшие это громкие звуки свидетельствуют о том, что это, вероятно, был метеорит, считает Фуджи.