В Казахстане в 2024 году пройдут военные учения с участием стран Центральной Азии

иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в 2024 году в рамках мероприятий боевой подготовки пройдут крупномасштабные военные учения с участием Азербайджана и стран Центральной Азии: Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Об этом сообщило Министерство обороны республики на официальном сайте.

«В этом году на территории нашей страны состоятся крупномасштабные учения с участием пяти государств, которые должны пройти на высоком организационном уровне. Для нас чрезвычайно важно сохранение дружественных отношений между братскими народами», — заявил министр обороны Руслан Жаксылыков.

В пресс-релизе отмечается, что всего на следующий год в Вооруженных силах Казахстана запланировано 160 мероприятий оперативной подготовки и свыше 70 тысяч — боевой, а в Алматы проведут первый чемпионат стран Содружества Независимых Государств (СНГ) по казахской национальной борьбе.

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