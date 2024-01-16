В Улан-Баторе начали курсировать автобусы китайского производителя Yutong

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии начали курсировать автобусы крупнейшего китайского производителя Yutong Bus Co., Ltd. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии Улан-Батора.

«Первая партия, состоящая из 35 автобусов китайского производителя Yutong Bus была доставлена в Монголию из Китая в конце декабря 2023 года, а вторая партия, состоящая из 50 автобусов, прибыла в Улан-Батор 12 января 2024 года. Таким образом, парк общественного транспорта Улан-Батора пополнен 85 новыми автобусами Yutong», — говорится в официальном сообщении.

Мэрия Улан-Батора планирует закупить в общей сложности 620 автобусов Yutong, чтобы обновить парк общественного транспорта, основным видом которого является городской автобус.

На протяжении многих лет пробки на дорогах остаются одной из самых насущных проблем в Улан-Баторе. Власти Монголии надеются, что обновление парка общественного транспорта уменьшить пробки на дорогах и сэкономит время столичных жителей.

На сегодняшний день Улан-Батор является политическим, экономическим, научно-исследовательским и образовательным центром страны. Численность населения Улан-Батора составляет более 1,7 млн человек, что составляет почти половину населения Монголии, насчитывающего 3,4 млн человек. На долю монгольской столицы приходится около 65% ВВП страны.

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