Правительство Монголии предоставит грузы пострадавшему от белого дзуда аймаку Хэнтий

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии предоставит надежный автомобиль с хорошей управляемостью, 20 тонн топлива и 175 тонн кормов для скота по сниженной на 50% цене из Государственного резервного фонда Монголии аймаку Хэнтий, пострадавшему от белого дзуда. Об этом в понедельник сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

«Это связано с тем, что четыре сомона в аймаке Хэнтий пострадали от белого дзуда, а ситуация еще в 12 сомонах -- приближается к бедственной, что привело к гибели в общей сложности 6779 голов скота от белого дзуда или зимней бескормицы скота», — говорится в официальном сообщении.

По словам главы аймака Хэнтий Цэнджавына Чогсомжава, к настоящему моменту более 288,7 тыс. голов скота, находящихся во владении 532 домашних хозяйств зимуют на отгонных пастбищах на территории данного аймака.

Белый дзуд является стихийным бедствием в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.

Согласно данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, к концу 2023 года общее поголовье скота в стране составляло 64,7 млн голов.

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