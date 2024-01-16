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Монгольские спортсмены по ледолазанию завоевали золотую и серебряную медали в Корее

CentralAsia (MNG) -  Хэрлэн Нямдоо завоевал золотую медаль, а Мандахбаяр Чулуунбаатар — серебряную медаль в скоростной категории на чемпионате мира UIAA по ледолазанию, проходившем в Сеуле, Южная Корея.

Таким образом, впервые в истории ледолазания Монголия завоевала золотую и серебряную медали чемпионата мира.

Соревнования по ледолазанию проводят по двум видам:

  • Трудность
  • Скорость

Наряду с очными соревнованиями по ледолазанию, которые наблюдают зрители, существует ледолазание на естественных ледовых образованиях (замёрзших водопадах, сосульках, ледопадах). В этом случае чаще используют нижнюю страховку.

источник: middleasiannews.com

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