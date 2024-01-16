Посол Монголии вручил копии верительных грамот послу Бразилии на Кубе
CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии вручил копии верительных грамот послу Бразилии на Кубе.
11 декабря 2024 года, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Бразилии по совместительству Золжаргал Сэсээр вручил копии своих верительных грамот послу Бразилии на Кубе Кристиану Варгасу.
Посол Золжаргал отметил, что рад приступить к своим обязанностям в начале новых 37-х лет отношений и сотрудничества между Монголией и Бразилией.
Кристиан Варгас выразил наилучшие пожелания благополучия и процветания народу Монголии и пожелал послу успехов в его дальнейших начинаниях.
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