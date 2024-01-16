экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Посол Монголии вручил копии верительных грамот послу Бразилии на Кубе

CentralAsia (MNG) -  Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии вручил копии верительных грамот послу Бразилии на Кубе.

11 декабря 2024 года, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Бразилии по совместительству Золжаргал Сэсээр вручил копии своих верительных грамот послу Бразилии на Кубе Кристиану Варгасу.

Посол Золжаргал отметил, что рад приступить к своим обязанностям в начале новых 37-х лет отношений и сотрудничества между Монголией и Бразилией.

Кристиан Варгас выразил наилучшие пожелания благополучия и процветания народу Монголии и пожелал послу успехов в его дальнейших начинаниях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com