Посол Монголии вручил копии верительных грамот послу Бразилии на Кубе

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии вручил копии верительных грамот послу Бразилии на Кубе.

11 декабря 2024 года, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Бразилии по совместительству Золжаргал Сэсээр вручил копии своих верительных грамот послу Бразилии на Кубе Кристиану Варгасу.

Посол Золжаргал отметил, что рад приступить к своим обязанностям в начале новых 37-х лет отношений и сотрудничества между Монголией и Бразилией.

Кристиан Варгас выразил наилучшие пожелания благополучия и процветания народу Монголии и пожелал послу успехов в его дальнейших начинаниях.

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