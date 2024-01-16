Иран заявил о ракетных ударах по «шпионскому центру» в Ираке и по ИГ в Сирии

CentralAsia (CA) - Корпус стражей Исламской революции нанес удары по территории Иракского Курдистана около города Эрбиль. Об этом сообщили иранские государственные медиа, передает Reuters.

В сообщениях КСИР утверждает, что атака была произведена по «шпионским центрам» и «местам скопления антииранских террористических групп».

Reuters сообщил, что взрывы были слышны в 40 километрах к северо-востоку от Эрбиля, в районе, где находится американское посольство. Строения, относящиеся к дипмиссии, повреждений не получили.

Телеканал ABC News со ссылкой на источник в иракских силах безопасности сообщает, что неподалеку американского посольства были атакованы восемь целей.

По данным Reuters и ABC News в результате ударов погибли четыре человека. Аэропорт Эрбиля был закрыт.

Иран также нанес удары по позициям боевиков «Исламского государства» в Сирии в ответ на террористические атаки в иранском городе Керман, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление КСИР.

«Гвардейцы выявили и уничтожили места сбора командиров <...> серией ударов баллистическими ракетами в ответ на недавние террористические акты в Иране», — говорится в заявлении подразделения иранских вооруженных сил.

3 января в Кермане произошло два взрыва во время траурной процессии у могилы генерала КСИР Касема Сулеймани, который погиб в Ираке в результате удара США в 2020 году. Погибли около 100 человек, пострадавших — более 200. 4 января в Кермане произошел еще один теракт.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт у могилы Сулемайни.