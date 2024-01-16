Оюун-Эрдэнэ принял участие в церемонии открытия ВЭФ в Давосе

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял участие в церемонии открытия Всемирного экономического форума (ВЭФ), состоявшегося в понедельник (15 января) в Давосе, Швейцария.

В форуме принимают участие главы государств, премьер-министры, члены кабинета министров и представители международных организаций из более чем 30 стран, включая Аргентину, Бельгию, Болгарию, Израиль, Ирак, Ирландию, Иорданию, Канаду, Кению, Колумбию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, Сербию, Украину, Венгрию, Францию, Швецию, Шри-Ланка и Эквадор.

Представители государственного, частного секторов и гражданского общества совместно обсудят вопросы на глобальном и региональном уровнях и определят общую картину международной экономики.

В ходе своего участия в ВЭФ Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай нанесет визиты вежливости Президентам Швейцарской Конфедерации, Республики Армения и Республики Сингапур, а также проведет встречи c Главами правительств Республики Корея и Таиланда для обсуждения двусторонних отношений и экономического сотрудничества. Кроме того, запланирована встреча с руководителями международных транснациональных корпораций для обмена мнениями о сотрудничестве в области двусторонней торговли и инвестиций.

Глава монгольского правительства Оюун-Эрдэнэ планирует провести более 30 встреч по вопросам возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, промышленности, городского планирования, электронного развития, информационных технологий, туризма, международного маркетингового сотрудничества в рамках международной повестки дня форума.

Всемирный экономический форум продлится до 19 января.

источник: Монцамэ

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