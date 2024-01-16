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В Израиле заявили о завершении интенсивной фазы наземной операции на севере сектора Газа
Бомбардировка Газы израильской авиацией
Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) -  «Интенсивная фаза» наземного наступления на севере сектора Газа завершилась. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает газета The Times of Israel.

По словам Галанта, войска с меньшей интенсивностью проводят операции на севере Газы после «разгрома всех батальонов ХАМАС в этом районе». Солдаты работают над поиском оставшихся объектов ХАМАС и уничтожением или захватом последних боевиков.

«На юге сектора Газа [интенсивная фаза] скоро закончится», - сказал министр, имея в виду район Хан-Юниса, но не называя точных сроков.

На юге сектора Газа, по словам Галанта, «войска ЦАХАЛ сосредоточены на голове змеи - руководстве ХАМАС».

Министр обороны Израиля также предупредил, что «политическая нерешительность может навредить ходу военной операции».

«Будущее правительство в Газе должно вырасти из сектора Газа, Газой будут управлять палестинцы. Окончание военной кампании должно быть закреплено политическим актом», - сказал он.

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