В 2030 году в Казахстане настанет дефицит электроэнергии, - Минэнерго РК

CentralAsia (KZ) - В 2030 году в Казахстане настанет дефицит электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передаёт Orda.kz.

«Согласно утверждённого баланса мощности к 2030 году при необходимом уровне резерва 17% потребность электрической мощности составит 28,2 ГВт, при этом располагаемая мощность с учетом ввода новых мощностей составит 22 ГВт. Анализ баланса в странах Центральной Азии также показал дефицит электрических мощностей в объеме 2,7 ГВт к 2030 году», - сказал министр в правительстве.

Объём дефицита электрической мощности в Единой электроэнергетической системе РК, даже с учетом ввода порядка 4 ГВт новых мощностей, превышает 6 ГВт.

Для покрытия дефицита в Минэнерго разработали план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли, предусматривающий ввод дополнительно порядка 26 ГВт новых генерирующих мощностей.

По словам министра, на сегодняшний день в Казахстане функционируют 220 электрических станций, из них 144 объекта возобновляемой энергии (ВИЭ) общей мощностью 2,8 ГВт. При этом за прошедший год дополнительно введено 16 объектов ВИЭ мощностью 495,6 мегаватта. Средний уровень износа оборудования станции составляет 56%.

«По состоянию на 1 января 2024 года объем общей располагаемой мощности составил 20,4 ГВт при рабочей мощности 15,4 ГВт. Максимум потребления в текущий ОЗП составил 16,6 ГВт, а максимум генерации – 15,1 ГВт», - рассказал Саткалиев.

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