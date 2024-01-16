Кыргызстан и Таджикистан согласовали 38,35 км госграницы

CentralAsia (KG) - В Баткене с 10 по 15 января прошла очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Как сообщает НИАТ «Ховар», топографические рабочие группы согласовали 38,35 км кыргызско-таджикской границы.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана.

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