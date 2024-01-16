Дональд Трамп победил на первых выборах кандидата в президенты в штате Айова

Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев в штате Айова, следует из предварительных результатов на сайте партии. Это первое голосование по выборам кандидата в президенты от республиканцев.

По итогам подсчета 109 тысяч голосов, Трамп набирает 51,1%. Он лидирует в 98 из 99 округов штата. Второе место занимает губернатор Флориды Рон Десантис, которого поддержали 21,2% республиканцев штата. Никки Хейли, бывший посол США в ООН, идет третьей с 19,1% голосов. Бизнесмен Вивек Рамасвами, занявший четвертое место — 7,6%, объявил о завершении своей кампании. Другие три кандидата набрали менее 1%.

Победу Дональда Трампа прогнозировали телеканалы CNN, NBC и Fox News.

«Это большая честь, что через несколько минут уже объявили, что я побеждаю очень достойных соперников»,— сказал экс-президент.

Собрания сторонников (кокусы) — первый этап внутрипартийных выборов Республиканской партии. Следующий этап — праймериз, который организуется правительством штатов. Для выдвижения кандидату необходимо заручиться поддержкой более половины делегатов.