Женская команда по пулевой стрельбе Монголии завоевала «серебро» на командном зачете в Джакарте

CentralAsia (MNG) - На проходящем в Джакарте (Индонезия) лицензионном чемпионате Азии по пулевой стрельбе женская команда заняла второе место в финале соревнований на дистанции 50 метров (50m Rifle Prone Women). В состав команды входили Есугэн Оюунбат, Нарантуяа Чулуунбадрах и Янжинлхам Олзвойбаатар.

Первое место досталось спортсменкам из Казахстана. И третий – индонезийским спортсменкам.

Также в упражнении 25m standart pistol men Даваахуу Энхтайван завоевал «серебро» с результатом 572. Ранее он выиграл бронзовую медаль в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров», завоевав олимпийскую лицензию.

Лицензионный чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит в период с 5 по 18 января, в соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 29 стран.

источник: middleasiannews.com

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