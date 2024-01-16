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Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы. Он провел там две недели — в Белом доме о госпитализации узнали на четвертый день
Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин
Предыстория: https://centralasia.media/news:2048239

CentralAsia (CA) -  Министр обороны США Ллойд Остин выписан из больницы, сообщает CNN.

«Я восстанавливаюсь и выполняю свои обязанности из дома. Я рассчитываю полностью восстановиться и вернуться в Пентагон как можно скорее», — заявил сам Остин.

В Пентагоне подчеркнули, что у Остина имеется полный доступ к защищенным каналам связи.

Остин был госпитализирован 1 января с сильными болями в животе, бедре и ноге. Позднее у него был диагностирован рак предстательной железы — врачи сообщили, что он на ранней стадии и выразили уверенность в возможности успешного лечения.

Публично о госпитализации сообщили только 5 января. При этом, как выяснилось позднее, до 4 января о том, что Остин находится в больнице, не знали даже в Белом доме.

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