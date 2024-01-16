Монгольская электронная торговля углем на экспорт увеличилась

CentralAsia (MNG) - Монголия экспортирует уголь по ценам, установленным на аукционах Монгольской фондовой биржи (МФБ). Прошел год с начала открытых электронных торгов углем на экспорт через МФБ.

Правительство утвердило Положение об открытой электронной торговле углем на экспорт 14 декабря 2022 года, приняв решение проводить торговлю углем через МФБ. Согласно решению, МФБ организовала первые электронные торги 12 января 2023 года. За последний год через МФБ было продано 15,1 млн тонн угля на сумму 7,4 трлн тугриков.

Электронная торговля углем через фондовую биржу сделала торговлю углем открытой, прозрачной и справедливой, позволив монголам продавать уголь по реальной рыночной цене.

Директор департамента развития бизнеса Монгольской фондовой биржи Хаш-Эрдэнэ Тамираа сообщил, что курс торгов на аукционах увеличился в среднем на 10,7 процента, а компании-продавцы заработали в общей сложности 529,7 млрд тугриков дополнительных доходов от курсовой разницы.

В начале электронных торгов в системе было зарегистрировано 45 клиентов или покупателей, а сегодня количество зарегистрированных компаний-покупателей достигло 244.

После принятия парламентом закона «О бирже горнодобывающей продукции» закон вступил в силу 30 июня 2023 года. В этот день Монгольская фондовая биржа получила специальную лицензию на деятельность в качестве биржи горнодобывающей продукции от Комиссии финансового регулирования Монголии.

Чтобы расширить открытую электронную торговую деятельность и улучшить управление пограничным портом для своевременной доставки выставленной на аукцион горнодобывающей продукции покупателям, правительство в мае 2023 года решило, что экспортный уголь должен проходить через специальные ворота в порту Гашуунсухайт.

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