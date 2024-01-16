Ким Чен Ын заявил, что нужно вписать в конституцию Южную Корею как «враждебную страну № 1»

Ким Чен Ын

CentralAsia (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал пересмотреть конституцию страны, чтобы определить Южную Корею как «враждебную страну № 12 и закрепить обязательство по «полной оккупации» территории Южной Кореи в случае войны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В случае войны на Корейском полуострове нужно учесть вопросы полной оккупации, подавления и установления контроля над Республикой Корея и подчинения ее территории республике (КНДР)», - заявил Ким.

Он призвал закрепить в конституции необходимость усиления образовательных программ, чтобы северокорейцы «твёрдо считали Республику Корея враждебной страной номер один и неизменным главным врагом».

Ким также приказал предпринять шаги по демонтажу «пережитков прошлого», которые можно рассматривать как символы межкорейского примирения.

«Нам необходимо тщательно и поэтапно принять меры для полного разделения всех связей между двумя Кореями в приграничных районах, включая необходимость физического отрезания северной стороны сухопутного маршрута Кёнги до невозвратного уровня», - сказал он.

Во время выступления на ассамблее Ким обвинил Южную Корею и США в усилении напряженности в регионе. Он сказал, что для КНДР стало невозможным достичь примирения и мирного воссоединения с Югом.