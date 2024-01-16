В ресторане Астаны бывший министр до смерти избил жену: Бишимбаеву вменяют ещё одну статью

Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - Подозреваемого в убийстве Салтанат Нукеновой экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева обвинили ещё по одной статье Уголовного кодекса, сообщили «Власти.kz» в МВД республики.

Департамент полиции Астаны завершил досудебное расследование в отношении Бишимбаева по двум статьям УК РК:

статья 110, часть 2 – «Истязание»;

статья 99, часть 2 – «Убийство, совершённое с особой жестокостью».

Ранее сообщалось лишь об одной статье: 99-й, часть 2 УК РК. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы. За «Истязание» грозит от четырёх до семи лет заключения.

В отношении директора «Гастро-центра», который является братом Бишимбаева, завершено расследование по статье 432 (укрывательство) и статье 434 (недонесение о преступлении) Уголовного кодекса. Ранее сообщалось, что в отношении него расследуется также уголовное дело по статье 119 УК (оставление в опасности).

По данным МВД, сейчас участники уголовного процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после дело будет направлено в прокуратуру. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

9 ноября прошлого года стало известно о смерти Салтанат Нукеновой – её жестоко избили в одном из ресторанов Астаны, после чего женщина скончалась. Подозреваемым по делу проходит её супруг – бывший министр Куандык Бишимбаев, а также его брат и руководитель заведения.

Салтанат Нукенова — вторая жена Бишимбаева. Ей был 31 год. Эксперты не нашли на теле погибшей Нукеновой следов ножевых ранений. Обнаружены только гематомы мягких тканей тела, а также в области головы. Предположительно, сильный удар тупым предметом по голове и оказался смертельным.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

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