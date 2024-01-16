В Казахстане в этом году начнут производить препараты от рака, – Минздрав РК

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CentralAsia (KZ) - В ноябре 2021 года занимавший тогда пост министра здравоохранения Алексей Цой в ходе рабочей поездки в Швейцарию подписал рамочное соглашение с компанией Roche о стратегическом партнерстве, которое предусматривает производство в Казахстане лекарств от рака. В Минздраве на официальный запрос агентства «Казинформ» сообщили, что их начнут производить во второй половине этого года.

Производство противораковых препаратов компании Roche будет на базе АО «Алматинская фармацевтическая фабрика Нобель».

Кроме этого, с компанией Pfizer ведется работа по проекту пневмококковой вакцины «Превенар-20», которую также будут производить в Казахстане.

«Сейчас прорабатывается проект инвестиционного соглашения. Срок начала производства вакцины будет определен в инвестиционном соглашении», - уточнили в министерстве.

По информации Минздрава, на разных стадиях реализации также находятся проекты с фармацевтической компанией BIGPHARMA, а также с другими инвесторами из США, Швейцарии, Южной Кореи, Турции, Германии и Японии по проектам контрактного производства.

«Реализация этих проектов на территории Республики Казахстан позволит получить инновационные и уникальные лекарственные препараты и обеспечить свободное использование возможностей современного медицинского оборудования», - считают в Минздраве.

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