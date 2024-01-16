Осужденной нобелиатке Наргес Мохаммади увеличили срок заключения за антииранскую пропаганду

CentralAsia (CA) - Находящейся в тюрьме иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, которая в 2023 году была удостоена Нобелевской премии мира, добавили срок заключения. Исламский революционный суд приговорил ее к 15 месяцам лишения свободы за предполагаемое распространение пропаганды против Ирана, сообщает AP.

После отбытия срока правозащитнице будет запрещено в течение двух лет жить в Тегеране или прилегающих к столице провинциях, выезжать из страны, становиться членом общественно-политических групп, использовать мобильный телефон.

Сейчас Наргес Мохаммади отбывает в тюрьме Эвин 30-месячный срок за пропаганду против правящей в Иране системы, клевету на власти и неповиновение в тюрьме.

Семья правозащитницы сообщила, что новый срок был присужден 19 декабря, подчеркнув, что с 2021 года это уже пятый приговор Мохаммади. Наргес отказалась присутствовать на судебных заседаниях или участвовать в допросах.

Наргес Мохаммади родилась в Иране 21 апреля 1972 года. Окончила физфак Международного университета имени имама Хомейни. В студенческие годы занималась защитой прав женщин, позже стала работать в женском журнале Payman Pajar, опубликовала книгу политических очерков под названием «Реформы, стратегия и тактика».

Муж Мохаммади — журналист и известный активист Таги Рахмани. В 2012 году, отбыв 14 лет тюремного заключения, он переехал из Ирана во Францию. У пары двое детей.

Власти Ирана арестовывали Наргес Мохаммади 13 раз, пять раз осуждали и приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью.

В 2023 году правозащитница передала CNN из тюрьмы письмо, в котором выступила против требования властей Ирана об обязательности хиджаба (женского головного убора), назвав это «лживой схемой против женщин» и инструментом «укрепления власти религиозного правительства».

В августе прошлого года Мохаммади приговорили к дополнительному году тюремного заключения после того, как она дала средствам массовой информации интервью, в котором заявила о сексуальных домогательствах в тюрьме, ставших «систематическими». Правительство Ирана опровергло эти обвинения, назвав их «ложными» и «необоснованными».